Собянин: При атаке БПЛА на Москву предварительно никто не пострадал

Украинский беспилотник попал в здание на западе столицы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— По предварительным данным, БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время службы работают на месте происшествия.
Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ранен сотрудник предприятия. Его госпитализировали.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского дрона по машине в селе Нечаевка два мирных жителя погибли, еще один получил ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.