Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: При атаке БПЛА на Москву предварительно никто не пострадал

Украинский беспилотник попал в здание на западе столицы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Украинский беспилотник попал в здание на западе столицы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По предварительным данным, БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет, — написал он в мессенджере МАКС.

В настоящее время службы работают на месте происшествия.

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ранен сотрудник предприятия. Его госпитализировали.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского дрона по машине в селе Нечаевка два мирных жителя погибли, еще один получил ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше