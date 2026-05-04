Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону ищут запустивших фейерверк при угрозе БПЛА

Полицейские Ростова-на-Дону проводят проверку по факту запуска пиротехнических изделий в период действия режима беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Источник: Life.ru

Поводом для проверки послужила публикация в интернете. Инцидент, по данным очевидцев, произошёл в районе пересечения улиц Суворова и Журавлёва.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена публикация, содержащая информацию о запуске пиротехнических изделий в период действующего режима беспилотной опасности на территории города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что устанавливаются личности граждан, причастных к нарушению запрета на запуск фейерверков. Также полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что трое ростовчан получили длительные тюремные сроки за теракт на железной дороге. 1 сентября 2023 года они приобрели автомобильное топливо, в ночное время прибыли на железнодорожные пути и подожгли релейный шкаф. Задания диверсанты получали от куратора. Южный окружной военный суд приговорил их к срокам от 10,5 до 20 лет лишения свободы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше