TRT Haber: самолет с премьером Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолет с премьер-министром Испании, следовавший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, был вынужден совершить внеплановую посадку в Анкаре во время рейса из Мадрида в Ереван. Причиной стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета, сообщил телеканал TRT Haber.

По предварительной информации, неисправность не представляет серьезной угрозы, однако экипаж решил прервать маршрут в целях безопасности. После посадки испанского премьера разместили в турецкой столице, где он проведет ночь.

Ожидается, что после устранения проблемы Санчес продолжит поездку в Ереван. В Армении он должен принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее два человека погибли при крушении лёгкого самолёта возле аэропорта Парафилд в Австралии. Ещё 10 человек, находившихся на земле рядом с ангаром, получили травмы.