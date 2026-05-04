TRT Haber: самолет с премьером Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, был вынужден совершить внеплановую посадку в Анкаре во время рейса из Мадрида в Ереван. Причиной стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета, сообщил телеканал TRT Haber.