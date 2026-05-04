TRT Haber: самолет с премьером Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, был вынужден совершить внеплановую посадку в Анкаре во время рейса из Мадрида в Ереван. Причиной стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета, сообщил телеканал TRT Haber.
По предварительной информации, неисправность не представляет серьезной угрозы, однако экипаж решил прервать маршрут в целях безопасности. После посадки испанского премьера разместили в турецкой столице, где он проведет ночь.
Ожидается, что после устранения проблемы Санчес продолжит поездку в Ереван. В Армении он должен принять участие в саммите Европейского политического сообщества.
