Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Boeing снёс фонарный столб на автостраде при заходе на посадку — видео

Самолёт авиакомпании United Airlines попал в ЧП при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. Boeing 767 снёс фонарный столб на автостраде рядом с воздушной гаванью.

Источник: Life.ru

Колесо самолёта зацепило грузовик пекарни. Видео © Х / BNO News.

Как сообщили в Федеральном авиационном управлении США, речь идёт о рейсе 169, прибывшем из итальянской Венеции. Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился.

По данным BNO News, одно из колёс самолёта также зацепило грузовик пекарни, который ехал по трассе. У машины выбило стекло со стороны водителя.

В United Airlines заявили, что среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Будет проведено расследование.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с беспилотником при посадке в Сан-Диего, Калифорния. Незадолго до посадки пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. Борт благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше