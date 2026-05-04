Boeing снёс фонарный столб на автостраде при заходе на посадку — видео

Колесо самолёта зацепило грузовик пекарни. Видео © Х / BNO News.
Как сообщили в Федеральном авиационном управлении США, речь идёт о рейсе 169, прибывшем из итальянской Венеции. Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился.
По данным BNO News, одно из колёс самолёта также зацепило грузовик пекарни, который ехал по трассе. У машины выбило стекло со стороны водителя.
В United Airlines заявили, что среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Будет проведено расследование.
Ранее пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с беспилотником при посадке в Сан-Диего, Калифорния. Незадолго до посадки пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. Борт благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке.
