Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

569 миллионов рублей дольщиков ушли в никуда: Сочинского авторитета Робсона обвиняют в новом эпизоде

В уголовном деле Рубена Татуляна, известного в определённых кругах под псевдонимом Робсон, появился новый эпизод. Как сообщает «Коммерсантъ», теперь бизнесмена обвиняют в хищении средств дольщиков апарт-отеля «Горизонт» в центре Адлера. Ущерб от мошенничества оценивается в 569 миллионов рублей.

Источник: Life.ru

Инициативная группа дольщиков сообщила изданию, что пострадало 886 семей. Часть покупателей недвижимости в «Горизонте» уже признаны потерпевшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в совершении этого преступления предъявлено заочно — Татулян скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. В розыске находится и его предполагаемый сообщник — застройщик Анзор Пруидзе.

По данным правоохранительных органов, в 2015 году бизнесмен вступил в преступный сговор с застройщиком. Злоумышленники вовлекли в схему неустановленных сотрудников компании «Альбатрос», которая владела участком площадью 2,9 гектара на набережной Адлера. «Альбатрос» заключил генеральный подряд с ООО «Ново-Град» (подконтрольным Пруидзе), после чего было получено разрешение на строительство апарт-отеля на 1032 помещения.

Как утверждает следствие, Пруидзе заключил с «Альбатрос» более 800 фиктивных договоров долевого участия (ДДУ), не внося средства в кассу застройщика. Затем на его имя зарегистрировали права требования по этим договорам и начали рекламную кампанию, предлагая приобретение недвижимости в «Горизонте» под видом переуступки прав. В 2018 году работы на объекте остановились из-за отсутствия средств.

Часть полученных от дольщиков средств, по версии следствия, направлялась Татуляну, который расходовал их на собственные нужды.

Апарт-отель «Горизонт» до сих пор не достроен. Сейчас объектом занимается ООО «СК “Магна”, но права на помещения до сих пор не оформлены. “Альбатрос” требует аннулировать исходные договоры с Пруидзе, однако суды двух инстанций в этом отказали. В июне дело рассмотрит Четвёртый кассационный суд.

Ранее Life.ru писал, что мэра Уфы задержали из-за махинаций с землёй санатория «Радуга». Землю без аукциона продали «своим».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.