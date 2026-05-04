Мошенники выпрашивают у ветеранов реквизиты карт для якобы выплат к 9 Мая: вот как действуют преступники

Мошенники стали красть данные у ветеранов в преддверии Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты активизировались перед предстоящим праздником Победы. Мошенники начали красть данные у ветеранов под предлогом якобы зачисления выплат на карту. О новой схеме рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в диалоге с ТАСС.

Она сообщила, что мошенники выманивают реквизиты банковских карт. Они представляются сотрудниками госорганов и звонят с соответствующими обращениями ветеранам. Кроме того, существует схема с якобы «медалями ко Дню Победы». Преступники предлагают ветеранам перейти по ссылке для якобы проверки данных для получения наград.

«Мошенники маскируют свои атаки под официальные уведомления, используя эмоциональную связь людей с праздником. Они звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты», — предупредила Александра Пожарская.

Популярной стала и схема с «обратным переводом» средств. Аферисты отправляют жертвам деньги якобы по ошибке, а затем просят их вернуть.