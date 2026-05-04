Трое иностранцев наворовали овощей на миллионы рублей на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском задержали троих иностранцев, которых подозревают в серии краж со склада продуктовой компании. Ущерб превысил 3 млн рублей.

Источник: Life.ru

Задержание иностранцев, наворовавших овощей на миллионы. Видео © «МВД Медиа».

Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, двое фигурантов около полугода по ночам пробирались в складское помещение и выносили овощи и фрукты. Затем похищенный товар на машине доставляли третьему сообщнику.

Третий участник схемы, по версии следствия, продавал украденную продукцию через собственную торговую точку. Все задержанные находились в России на законных основаниях.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Один из подозреваемых уже частично возместил причинённый ущерб.

Ранее cообщалось, что сотрудник ПВЗ из Красногорска украл товаров на 800 тысяч рублей ради личной жизни. В списке украденного оказались подгузники и БДСМ-товары.

