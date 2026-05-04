ВМС Британии сообщили об обстреле танкера у берегов ОАЭ

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Танкер подвергся удару неизвестными снарядами в Ормузском проливе у берегов ОАЭ. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях (125,9 км — прим. ТАСС) к северу от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — говорится в сообщении центра в X.
Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности, воздействия на окружающую среду из-за инцидента нет.
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше