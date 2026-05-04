В Красноярском крае после уничтожения огнем 14 домов завели уголовное дело

Причиной стало возгорание в одном из домов. Затем сильный ветер сделал свое дело — пламя перекинулось на соседние строения. В результате сгорели 14 жилых двухквартирных домов на улицах Комсомольской и Корнеева, без крыши над головой остались 38 семей. К счастью, обошлось без пострадавших.