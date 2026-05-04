Водитель столкнулся с авто, снес скамейку и врезался в библиотеку на площади в Семее

Кадры были опубликованы в паблике Osa_semey_vko в Instagram. На кадрах видно автомобиль, который проехал по площади, врезался в скамейку и затем влетел в здание.
В ДП области Абай прокомментировали ДТП. Инцидент произошел вечером 2 мая, примерно в 20:30.
По данным полиции, 54-летний водитель автомобиля марки Ravon, двигаясь по улице Абая, не соблюдал безопасную дистанцию и боковой интервал, что привело к столкновению с двумя попутными машинами — Haval и Lada.
А далее, проехав через Центральную площадь, допустил наезд на скамейку и здание библиотеки Абая.
В результате ДТП пострадавших нет. Как сообщили в полиции, водитель Ravon был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.
Данное нарушение влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.