Звонок с «подарком» к празднику: Как мошенники пытаются обмануть ветеранов и их семьи

По её данным, мошенники маскируют атаки под официальные уведомления. Злоумышленники используют эмоциональную связь людей с праздником.
«Они звонят ветеранам или их родственникам, представляясь сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Сообщают, что “для получения выплаты” нужно “подтвердить личность” — назвать код из СМС или реквизиты карты», — приводит слова Пожарской ТАСС.
Эксперт отметила, что помимо выплат мошенники применяют схему с наградой. Они предлагают перейти по ссылке для проверки данных якобы, чтобы получить медаль ко Дню Победы.
Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделения банков и почты.
Ранее в МВД России сообщили, что мошенники предлагают «лёгкую подработку» или удалённую работу без опыта и вложений. Они обещают фиксированный процент за выполнение заданий. После согласия жертве присылают инструкции. Мошенники могут попросить оформить рассрочку на товар или отправить скриншот доступного кредитного лимита.
