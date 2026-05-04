Четыре человека погибли при падении автобуса в овраг на востоке Турции

Ранее в городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом. По словам очевидцев, водитель внезапно почувствовал недомогание за рулём. В салоне в этот момент находились пассажиры. Транспортное средство потеряло управление и наехало на стену дома.