Появилось видео потопа в турецком Газиантепе, где вода затопила десятки машин

Сильная непогода обрушилась на турецкий Газиантеп. После ливня улицы города превратились в бурные потоки, а десятки припаркованных автомобилей оказались затоплены почти по крышу, сообщают местные СМИ.

В турецком Газиантепе затопило десятки автомобилей. Видео © Х / OSGINT.

Часть машин заполнилась грязной водой, другие получили повреждения из-за поваленных деревьев и крупных веток. Потоки воды быстро разошлись по дорогам, застав врасплох владельцев транспорта.

По предварительным данным, информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

А недавно в Белореченском районе Краснодарского края произошли подтопления из-за проливных дождей. Вода зашла в 22 дома в посёлке Южный. Было эвакуировано десять человек.

