Застрявшую в уличном фонаре краснокнижную чайку спасли в Москве

Краснокнижная чайка застряла в уличном фонаре на 1-й Останкинской улице в Москве. Птица не рассчитала габариты и оказалась зажата между кронштейнами. Об этом сообщил в воскресенье, 3 мая, портал «Москва 24».
— Ее заметили посетители парка — к тому моменту она уже почти выбилась из сил, а вокруг кружили вороны. Неравнодушные прохожие вызвали спасателей и до их приезда отгоняли стаю, — говорится в Telegram-канале издания.
С помощью лестницы сотрудники «Спасрезерва» добрались до чайки, аккуратно освободили ее и передали специалистам.
В настоящее время она находится под наблюдением Московского зоопарка. О ней позаботятся и помогут восстановиться.
Кот провел три дня на дереве высотой около пяти этажей в столичной Марьиной Роще. О спасении питомца 1 мая рассказали в пресс-службе «Спасрезерва». Используя автовышку, спасатели поднялись к животному, но кот испугался и стал убегать. Им пришлось несколько раз перемещать вышку, чтобы подобраться к нему.