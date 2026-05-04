Би-би-си: от хантавируса на круизном судне погибли супруги из Нидерландов

Муж и жена из Нидерландов стали жертвами хантавируса, вспышка которого, предположительно, произошла на круизном судне MV Hondius, следовавшем в Атлантическом океане из Аргентины в Кабо-Верде, сообщила вещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на министерство здравоохранения ЮАР.
Ранее издание The Daily Mirror написало, что жертвами заболевания стали 70-летний пассажир и его 69-летняя супруга. Также появилась информация о третьем погибшем. Кроме того, известно, что было выявлено ещё несколько случаев с подозрением на инфекцию.
По данным представителей минздрава ЮАР, 69-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда пыталась улететь в Нидерланды из Йоханнесбурга. Она была доставлена в ближайшую больницу, где и скончалась.
Тело её супруга находится на острове Святой Елены (заморское владение Британии). Мужчина жаловался на плохое самочувствие, когда MV Hondius находился в океане между этой территорией и Ушуаей (Аргентина).
Сейчас корабль пришвартован в порту города Прая, который является столицей Кабо-Верде. В настоящее время обсуждается, необходимо ли изолировать остальных пассажиров в больницах этой страны.
Напомним, в марте стало известно о смерти американского актёра Джина Хэкмена и его супруги, пианистки Бетси Аракавы. Уточнялось, что супруги умерли вследствие естественных причин. При этом Аракава скончалась от хантавирусного легочного синдрома.