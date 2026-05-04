Четырем жителям Камчатки грозит до пяти лет лишения свободы за браконьерство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая. /ТАСС/. Четыре жителя Камчатки предстанут перед судом за браконьерство на реке, им грозит до пяти лет заключения, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.
По версии надзорного ведомства, фигуранты летом 2025 года, находясь на левом берегу реки Тымлат, без разрешительных документов незаконно выловили почти 150 экземпляров лосося. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил почти 1 млн 400 тыс. рублей.
«Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в месте нереста и на миграционном пути к нему, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Им грозит до пяти лет заключения», — рассказали в краевой прокуратуре.