Noticias Caracol: в Колумбии после наезда монстр-трака на толпу погибли трое

По информации телеканала, еще 40 человек получили ранения.

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 3 человека погибли, еще около 40 получили ранения на показательном выступлении монстр-траков в колумбийском городе Попаян в департаменте Каука. Один из автомобилей наехал на толпу людей. Об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.

По его информации, женщина-водитель монстр-трака в ходе исполнения трюка потеряла управление над автомобилем, в результате чего он направился в сторону толпы и снес ограждения. Отмечается, что монстр-трак также врезался в фонарный столб, что стало причиной короткого замыкания.

Губернатор Кауки Октавио Гусман выразил соболезнования семьям погибших и заверил население, что Минздрав страны вместе со спецслужбами сделает все возможное для решения сложившейся ситуации.