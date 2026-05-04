Собянин: Силы ПВО сбили два БПЛА, направлявшихся на Москву

Два беспилотника Вооруженных сил Украины, которые направлялись к столице, были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Атака двух БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ранен сотрудник предприятия. Его госпитализировали.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в селе Нечаевка два мирных жителя погибли, еще один получил ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.