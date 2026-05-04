Внутри крокодила в ЮАР нашли части владельца гостиницы и шесть пар обуви

Поисковая операция в ЮАР завершилась жуткой находкой, в желудке 500-килограммового крокодила обнаружили фрагменты человеческого тела. Рептилию поймали и застрелили на востоке страны. Всё началось с того, что 59-летний владелец гостиницы упал с моста во время ливня. Мужчина пропал в водах Крокодиловой реки. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.