Экс-адвоката Трампа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Бывший адвокат президента США и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани был экстренно госпитализирован. По словам его представителя Теда Гудмана, состояние политика оценивается как тяжелое, однако врачи называют его стабильным.

Подробности о причинах госпитализации пока не раскрываются. Информации о характере заболевания или возможных обстоятельствах ухудшения самочувствия на данный момент нет.

81-летний Джулиани уже обращался за медицинской помощью ранее. В прошлом году он оказался в больнице после дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Гэмпшир.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в американском штате Луизиана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше