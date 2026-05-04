Экс-адвоката Трампа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани был экстренно госпитализирован. По словам его представителя Теда Гудмана, состояние политика оценивается как тяжелое, однако врачи называют его стабильным.
Подробности о причинах госпитализации пока не раскрываются. Информации о характере заболевания или возможных обстоятельствах ухудшения самочувствия на данный момент нет.
81-летний Джулиани уже обращался за медицинской помощью ранее. В прошлом году он оказался в больнице после дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Гэмпшир.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в американском штате Луизиана.