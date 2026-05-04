UKMTO: у берегов ОАЭ в Ормузском проливе подвергся удару танкер

В Ормузском проливе возле побережья ОАЭ танкер был обстрелян неизвестными снарядами.

Источник: Аргументы и факты

Танкер был атакован неизвестными снарядами в Ормузском проливе у побережья Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях (около 125,9 километра — прим. ред.) к северу от Фуджейры. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — сказано в публикации на странице управления в социальной сети X*.

Уточняется, что команда корабля находится в безопасности. Негативного воздействия на окружающую среду после случившегося не выявлено.

Напомним, 22 апреля UKMTO сообщал об обстреле грузового судна, шедшего из иранского порта. Его атаковали приблизительно в 14,8 километра к западу от Ирана.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше