UKMTO: у берегов ОАЭ в Ормузском проливе подвергся удару танкер

Танкер был атакован неизвестными снарядами в Ормузском проливе у побережья Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях (около 125,9 километра — прим. ред.) к северу от Фуджейры. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — сказано в публикации на странице управления в социальной сети X*.
Уточняется, что команда корабля находится в безопасности. Негативного воздействия на окружающую среду после случившегося не выявлено.
Напомним, 22 апреля UKMTO сообщал об обстреле грузового судна, шедшего из иранского порта. Его атаковали приблизительно в 14,8 километра к западу от Ирана.
