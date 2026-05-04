В Хабаровском крае тушат лесные пожары у нескольких поселений

«На территории Хабаровского края зарегистрировано шесть пожаров, общая площадь которых превышает 322 га», — проинформировали в министерстве. Два очага тушат у поселения Горин Солнечного района, возгорания на 15 и 180 га находятся в примерно в семи и 28 км от населенного пункта. Также локализован пожар на 69 га у села имени Полины Осипенко. Возгорание площадью 53 га находится у разъезда Адникан в Верхнебуреинском районе. В этом же районе тушат пожар у поселка при станции Таланджа. Огнем охвачено пять гектаров, этот пожар возник из-за гроз.