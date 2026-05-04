В Хабаровском крае тушат лесные пожары у нескольких поселений

ХАБАРОВСК, 4 мая. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорания у нескольких поселений в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«На территории Хабаровского края зарегистрировано шесть пожаров, общая площадь которых превышает 322 га», — проинформировали в министерстве. Два очага тушат у поселения Горин Солнечного района, возгорания на 15 и 180 га находятся в примерно в семи и 28 км от населенного пункта. Также локализован пожар на 69 га у села имени Полины Осипенко. Возгорание площадью 53 га находится у разъезда Адникан в Верхнебуреинском районе. В этом же районе тушат пожар у поселка при станции Таланджа. Огнем охвачено пять гектаров, этот пожар возник из-за гроз.
В основном пожары появились по вине местного населения, сообщили в министерстве. Все очаги тушат, привлечено более 90 человек, задействовано 10 единиц техники, пять воздушных судов, включая самолет С-182, вертолеты Ми-8 и Р-44.
Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 65 лесных пожаров на общей площади свыше 52,2 тыс. гектаров.
С начала апреля на отдельных территориях Хабаровского края введен особый противопожарный режим. Он охватывает Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы, а также Солнечный и Бикинский округа.