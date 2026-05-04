С дроппера из Алтайского края взыскали деньги хабаровской пенсионерки

76-летнюю хабаровчанку обманули телефонные мошенники.

Источник: Хабаровский край сегодня

Суд взыскал с жителя Алтайского края деньги в пользу 76-летней пенсионерки из Хабаровска, обманутой телефонными мошенниками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В марте прошлого года аферисты обманом убедили горожанку перевести на их «безопасный счет» свои сбережения — 176 тысяч рублей. Затем она обратилась в полицию было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура провела проверку и выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Алтайского края.

— Для защиты прав потерпевшей прокуратура Железнодорожного района направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением Красногорского районного суда Алтайского края исковые требования прокурора удовлетворены, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, курьер мошенников помог комсомольчанке сберечь 900 тысяч рублей.