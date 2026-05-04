Монстр-трак влетел в толпу — погибли люди, десятки ранены

По меньшей мере три человека погибли и около 40 получили ранения на показательном выступлении монстр-траков в городе Попаян департамента Каука.

По предварительным данным, женщина за рулем одного из автомобилей во время выполнения трюка не справилась с управлением. Машина направилась в сторону зрителей, снесла ограждения и въехала в толпу, передает Noticias Caracol.

После наезда транспортное средство столкнулось с фонарным столбом, что привело к короткому замыканию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации El Tiempo, среди погибших есть дети. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор Кауки Октавио Гусман выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что минздрав совместно со спецслужбами задействован для реагирования на последствия инцидента.

