Криминалист Игнатов сказал, когда найдут расчленителя из Петербурга

В Ленинградской области случайные прохожие обнаружили пять черных пакетов с частями тела неизвестными мужчины. Страшная находка лежала в канаве с водой между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru объяснил, что чаще всего подобные убийства бывают бытовыми, а убийцы и их жертвы находятся в состоянии алкогольного опьянения.
«В основном это спонтанно происходит, но, возможно, было и умышленное убийство. Избавились от очередного наследника или от кредитора, чтобы долг не возвращать. Это не заказное убийство, это факт», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что преступник расчленил тело, чтобы дольше не могли установить личность.
"Благодаря современным технологиям, установить личность стало намного проще. Допустим, кто-то ушёл из дома и не вернулся, есть заявление об исчезновении.
Вот эти останки могут сравнить с ДНК пропавшего. После установления личности потерпевшего сразу будет очерчен круг подозреваемых. Эксперт, изучив останки скажет, когда произошло убийство, примерно когда наступила смерть. И будет понятно, с кем погибший был в это время, определены подозреваемые. И там уже дело техники докопаться до истины", — резюмировал Игнатов.