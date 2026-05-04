Жителя Иркутска поймали с наркотиками у железнодорожных путей

IrkutskMedia, 4 мая. В столице Приангарья транспортные полицейские задержали мужчину с наркотиками синтетического происхождения. Правоохранители обратили внимание на молодого человека во время патрулирования в районе подъездных путей на станции Иркутск-Сортировочный.
Как сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД России на транспорте, при виде полицейских гражданин стал заметно нервничать, ускорил шаг и выбросил из кармана куртки сверток, обмотанный желтой изолентой. Его задержали и доставили в линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский.
Молодой человек пояснил, что в выброшенном свертке находится наркотическое средство, которое он приобрел через мессенджер с помощью тайника-закладки для личного употребления, без цели сбыта. Согласно заключению экспертов, изъятое является сильнодействующим запрещенным веществом синтетического происхождения весом 0,98 г.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
