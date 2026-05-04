Noticias Caracol: в Колумбии монстр-трак наехал на толпу людей

Во время показательного выступления монстр-траков в колумбийском городе Попаян произошла трагедия: один из автомобилей въехал в зрителей. Об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.
По предварительным данным, погибли как минимум три человека, еще около сорока получили травмы различной степени тяжести.
Сообщается, что женщина, управлявшая машиной, потеряла контроль над транспортом во время выполнения трюка. Монстр-трак пробил ограждение, выехал в сторону публики и затем столкнулся с фонарным столбом, что привело к короткому замыканию.
Власти региона выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К расследованию обстоятельств инцидента подключены экстренные службы и представители системы здравоохранения.
Ранее во время ралли в Аргентине один из участников погиб после того, как в него в толпу зрителей въехал автомобиль. Двое других людей получили травмы.