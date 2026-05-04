Новосибирец пойдёт под суд за продажу банковских карт и обналичивание похищенных денег

По версии следствия, к новосибирцу обратился знакомый с предложением своеобразного заработка. Необходимо было открывать счета в различных банках, оформлять на себя карты — электронные средства платежа, после чего передавать доступ к ним заказчику. За каждую такую операцию обвиняемый получал денежное вознаграждение, фактически становясь классическим «дропом».
В какой-то момент на один из таких счетов поступили средства, похищенные у жителя другого региона России. Обвиняемый, осознавая преступное происхождение этих денег, снял их наличными в отделении банка по указанию своего знакомого и передал ему. За эту операцию он также получил денежное вознаграждение.
Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Ленинского района. Максимальное наказание, которое грозит новосибирцу, — лишение свободы на срок до трёх лет.