Отец и сын из Павлодара перевернулись на байдарке посреди реки

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Павлодаре при патрулировании акватории в микрорайоне Усолка спасатели обнаружили двух граждан — отца и сына, которые оказались в воде реки Иртыш из-за того, что их байдарка перевернулась.
Оба находились в спасательных жилетах, что позволило им удерживаться на поверхности до прибытия помощи. Сотрудники МЧС оперативно провели спасательные мероприятия, извлекли пострадавших из воды и доставили в подразделение Департамента.
Для предотвращения переохлаждения людей укутали в теплые одеяла и обогрели. Уточняется, что в медицинской помощи пострадавшие не нуждались.
МЧС напоминает: при отдыхе на воде обязательно используйте спасательные жилеты и соблюдайте меры безопасности.