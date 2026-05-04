Отец и сын из Павлодара перевернулись на байдарке посреди реки

В Павлодаре мужчина, который сплавлялся на байдарке по Иртышу вместе со своим сыном, упал в воду прямо посреди реки. Лодка перевернулась, на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Павлодаре при патрулировании акватории в микрорайоне Усолка спасатели обнаружили двух граждан — отца и сына, которые оказались в воде реки Иртыш из-за того, что их байдарка перевернулась.

Оба находились в спасательных жилетах, что позволило им удерживаться на поверхности до прибытия помощи. Сотрудники МЧС оперативно провели спасательные мероприятия, извлекли пострадавших из воды и доставили в подразделение Департамента.

Для предотвращения переохлаждения людей укутали в теплые одеяла и обогрели. Уточняется, что в медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

МЧС напоминает: при отдыхе на воде обязательно используйте спасательные жилеты и соблюдайте меры безопасности.

