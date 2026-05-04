Обезумевший кабан ворвался в город и покалечил трёх человек — видео

Кабан напал на прохожих в крупно городе Турции.
Очевидцы рассказали, что кабан появился неожиданно, начал носиться по улицам и атаковать всех подряд. Водитель автомобиля заснял на камеру, как зверь сбил с ног мужчину. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.
После серии нападений на горожан неуловимое животное убежало в неизвестном направлении.
Ранее гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки в Польше прогонал с улицы семейство диких кабанов. Видео с его участием набрало вирусную популярность. Эдвард регулярно появляется на улицах Варшавы. Он общается с прохожими и становится героем коротких роликов. За 45 дней с его участием опубликовали около 150 видео. Эти ролики суммарно набрали более 500 млн просмотров.
