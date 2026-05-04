Сотрудница вуза в Иркутске организовала незаконное пребывание иностранцев в РФ

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что 48-летняя сотрудница образовательного учреждения, отвечающая за организацию учебной деятельности иностранных студентов, знала, что мигранты не учатся в институте, но искусственно сохраняла за ними статус студентов. Она обеспечивала фиктивную сдачу зачетов и экзаменов, не инициировала их отчисление, выселение из общежитий вуза и снятие с миграционного учета. При этом фактически приезжие работали без соответствующих разрешительных документов.