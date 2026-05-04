Сотрудница вуза в Иркутске организовала незаконное пребывание иностранцев в РФ

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 мая. В Приангарье полицейские перекрыли канал незаконной миграции, организованный сотрудником образовательного учреждения. Директор Центра международных сервисов одного из институтов легализовывала пребывание в Иркутске мигрантов, которые фактически в нем не обучались.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установили, что 48-летняя сотрудница образовательного учреждения, отвечающая за организацию учебной деятельности иностранных студентов, знала, что мигранты не учатся в институте, но искусственно сохраняла за ними статус студентов. Она обеспечивала фиктивную сдачу зачетов и экзаменов, не инициировала их отчисление, выселение из общежитий вуза и снятие с миграционного учета. При этом фактически приезжие работали без соответствующих разрешительных документов.

Для сбора доказательств правоохранители провели рейд в общежитиях учебного заведения, в рамках которого в органы внутренних дел доставлены почти 300 иностранцев, часть которых привлечена к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Во время обыска по месту жительства и работы подозреваемой изъяли четыре принадлежащих ей автомобиля, на которых иностранные студенты этого вуза перевозили пассажиров, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения).

Напомним, в Иркутске во время планового рейда полиции и Росгвардии на одной из строительных площадок проверили около 100 иностранных работников и выявили свыше 50 нарушений миграционного законодательства, включая работу без разрешительных документов и несоблюдение режима пребывания.