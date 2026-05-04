Нелегальная вечеринка на военном полигоне — ранены десятки, есть тяжелые

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что на нелегальной вечеринке на военном полигоне близ коммуны Бурж пострадали 33 человека, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, 28 человек получили легкие травмы, еще 12 доставлены в больницы, в том числе из-за употребления наркотиков. Мероприятие проходило без согласования, несмотря на риск нахождения неразорвавшихся снарядов на территории, передает France Info.
Глава МВД осудил решение организаторов проводить собрание на военном объекте. Он заявил, что всем покидающим территорию будут выписаны штрафы за проникновение на закрытую зону и нарушение запрета на проведение мероприятия. Также рассматривается изъятие звукового оборудования.
По данным министра, уже оформлено около 600 штрафов. Семь человек задержаны за отказ выполнять требования полиции и нападение на сотрудников.
На полигоне обнаружен второй снаряд, его обезвреживают саперы. Ранее сообщалось о находке первого боеприпаса.
Нелегальная вечеринка началась 1 мая. Организаторы рассчитывали на участие до 30 тысяч человек, однако к вечеру число участников достигло 40 тысяч.
