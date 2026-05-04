Иностранец попытался завезти в Алматы 11 кг гашишного масла из Бангкока: его задержали в аэропорту

В аэропорту Алматы сотрудники полиции и пограничной службы КНБ пресекли попытку контрабанды наркотических средств. В ходе специальных досмотровых мероприятий был задержан 20-летний пассажир рейса Бангкок — Алматы, гражданин ближнего зарубежья.
При личном досмотре у задержанного изъяли 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом общим весом около 11 кг. Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК, которая предусматривает наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. С начала года предотвращено 57 фактов контрабандного ввоза наркотиков на территорию Казахстана.