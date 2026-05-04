В Новосибирской области пропала 70-летняя женщина в бежевой кофте

В Черепановском районе Новосибирской области пропала 70-летняя Татьяна Казакова (Мишунина, Паршина). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 1 мая 2026 года она вышла из дома и пропала, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Сибирячка была одета в бежевую кофту, темные штаны и светлые сланцы. С собой у нее была сумка. Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
