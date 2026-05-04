Боевики Вооруженных сил Украины предприняли атаку на территорию промышленного предприятия в Брянской области, ранен один сотрудник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Руководитель отметил, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского ударили дроном по предприятию в посёлке Мирские Погарского района целенаправленно.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — написал Богомаз, добавив, что пострадавший мужчина госпитализирован.
Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Калининском районе Горловки из-за удара украинского беспилотника погибла семейная пара — женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Также пострадал мужчина 1969 года рождения.
А за сутки 2 мая в Курской области сбито 130 беспилотников ВСУ различного типа. 88 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона и семь раз беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств.
При этом за это же время российская армия нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Вместе с тем военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал, по каким целям были нанесены удары в ходе массированной атаки по Украине. Основной целью стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, а также промышленные предприятия и энергосети в ряде областей.
Напомним, российские военные уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Российские бойцы освобождают один населенный пункт за другим. В Минобороны России сообщили, что 29 апреля бойцы РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в Сумской области. А до этого они зашли в Долгую Балку под Константиновкой.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с атаками ВСУ на Курскую область заявил, что Россия не станет проводить переговоры с теми, кто без разбора бьет по мирным жителям.