Новосибирцев предупредили о мошеннической схеме с обратными переводами

В полиции рекомендуют не тратить зачисленные средства. Даже небольшую сумму могут признать неосновательным обогащением, тогда придется вернуть деньги и оплатить судебные издержки. Возвращать перевод самостоятельно также не стоит. Все операции по возврату должны проходить только через банк. А еще нужно сохранять переписку и записи звонков — они пригодятся при разбирательстве.