Татулян объявлен в розыск — следствие вменяет хищение средств дольщиков

Следственный комитет России считает, что бизнесмен Рубен Татулян вместе с застройщиком Анзором Пруидзе причастен к хищению денег покупателей апартаментов в комплексе «Горизонт» в Адлере. Ущерб оценивается в 569 млн рублей.
По данным следствия, в 2015 году фигуранты договорились о схеме. Через компанию «Альбатрос» и подконтрольную Пруидзе фирму оформили строительство апарт-отеля на 1032 помещения.
Следствие утверждает, что Пруидзе оформил более 800 фиктивных договоров долевого участия без оплаты, затем начал продавать помещения под видом переуступки прав. В 2018 году стройка остановилась из-за нехватки денег. Часть средств, по версии следствия, передавалась Татуляну и тратилась им.
Потерпевшими признаны часть покупателей, всего пострадали 886 семей. Татулян заочно обвинен и объявлен в международный розыск.
Объект сейчас достраивает ООО «СК “Магна”», но права на помещения не оформлены. Компания «Альбатрос» пытается через суд аннулировать сделки с Пруидзе, но ранее получила отказ. Рассмотрение в кассации назначено на июнь.
Пруидзе ранее арестовывали, он получил два приговора, вышел на свободу, затем снова стал фигурантом дела и скрылся.
Также в материалах дела говорится, что Татулян обвиняется в организации преступного сообщества и причастности к ряду тяжких преступлений в Сочи. Дело его предполагаемых сообщников передано в Краснодарский краевой суд, идет подготовка к отбору присяжных.
Отдельно сообщается, что в подмосковном Солнечногорске задержаны трое мужчин по делу о вымогательстве у 19-летнего жителя Москвы 300 тысяч долларов и автомобиля BMW.
По данным полиции, один из подозреваемых был знаком с потерпевшим и предложил план. Для его реализации он привлек двух братьев. Молодого человека под предлогом помощи с постановкой машины на учет пригласили в частный дом в деревне Гончары, где избили и потребовали деньги.
Не обнаружив нужной суммы, злоумышленники забрали телефон и заставили написать расписку о передаче автомобиля. Оформление документов они сняли на видео, после чего забрали ключи и отпустили потерпевшего. Ущерб оценивается примерно в 1,3 млн рублей.
