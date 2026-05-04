В Новосибирске будут судить «дроппера»

И. о. заместителя прокурора Новосибирска Владимир Мелентьев утвердил обвинение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежа.
По данным следствия, обвиняемый стал так называемым «дроппером». Он выполнял незаконные поручения знакомого за деньги. Тот предложил ему за 24 тысячи рублей за каждое электронное средство платежа открывать в банках расчётные счета, оформлять к ним банковские карты и передавать доступ к ним.
Обвиняемый согласился и начал действовать по этой схеме. Более того, он знал, что деньги получены незаконно. Тем не менее по указанию знакомого он снял эти средства в отделении банка и передал ему. Выяснилось, что эти деньги были похищены у жителя другого региона России.
Теперь дело рассмотрит мировой судья Ленинского района.