В Омске ребёнок пострадал в ДТП с такси

В Омске полиция проводит проверку после ДТП, в котором пострадал ребёнок. Авария произошла вчера, 3 мая, на улице Лизы Чайкиной. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около 16:30.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Лизы Чайкиной и не выдержал безопасную дистанцию. Машина врезалась в попутный Volkswagen под управлением 44-летнего мужчины.
Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным Госавтоинспекцией, Volkswagen использовался как такси.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 13-летней пассажирке иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.