Пять человек погибли и 35 пострадали в ДТП в Приангарье за неделю

IrkutskMedia, 4 мая. 33 дорожные аварии произошло в Иркутской области за неделю. С 27 апреля по 3 мая на дорогах региона погибли пять человек, еще 35 пострадали, среди них семь детей.
Основные причины ДТП:
Несоответствие скорости конкретным условиям — семь;
Несоблюдение очередности проезда — пять;
Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — четыре.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, всего за неделю произошло 15 столкновений транспортных средств, восемь наездов на пешеходов и четыре наезда на препятствие.
С участием водителей, управляющих транспортными средствами без в/у, произошло 10 ДТП. В четырех случаях автомобилисты оставили место ДТП. Еще 13 водителей не соблюдали требования ОСАГО.
Напомним, днём 1 мая на улице Джамбула в Иркутске произошло ДТП с участием лесовоза Scania. По информации Госавтоинспекции региона, в результате происшествия никто не пострадал.