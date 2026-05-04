Части тела в пакетах: кто совершил жуткое убийство в Петербурге

Жуткая находка потрясла жителей Всеволожского района Ленинградской области. Случайные прохожие обнаружили в придорожной канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово пять пакетов с фрагментами тела неизвестного мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru объяснил, как произошло убийсто и что поможет сыщикам раскрыть это дело и найти преступника.
Две главные версии.
Криминалист Михаил Игнатов объяснил, что подобные истории с расчленением тела характерны для убийств, когда жертва и преступник знакомы друг с другом. При этом чаще всего есть отягчающий фактор — алкогольное опьянение.
«Маньякам не до того, чтобы расчленять. Маньяки добиваются своей цели, убивают и труп оставляют в таком виде, в каком он есть. Могу предположить, что это было спонтанное бытовое убийство. Как правило, жертва и убийца друг с другом знакомы, происходит такое после принятия спиртных напитков, говоря простыми словами, по пьянке», — отметил он.
Криминалист объяснил, что хотя чаще всего подобные убийства бывают бытовыми, возможен и умысел.
«В основном это спонтанно происходит, но, возможно, было и умышленное убийство. Избавились от очередного наследника или от кредитора, чтобы долг не возвращать. Это не заказное убийство, это факт», — сказал он.
Зачем расчленяют? Эксперт о «киношном» следе.
Отвечая на вопрос, почему убийцы в таких случаях расчленяют трупы, криминалист указал, что преступники повторяют сюжеты книг или фильмов, в которых рассказывалось о подобном способе сокрытия улик.
«Чтобы затянуть время установления личности погибшего, убийца или убийцы в таких случаях расчленяют и разбрасывают тело по различным помойкам, или прудам, или рекам, или лесным массивам. Где угодно могут разбросать», — уточнил он.
Как вычислят убийцу.
Несмотря на то, что тело расчленено, эксперты смогут установить личность погибшего.
«Благодаря современным технологиям, установить личность стало намного проще. Допустим, кто-то ушёл из дома и не вернулся, есть заявление об исчезновении. Вот эти останки могут сравнить с ДНК пропавшего. После установления личности потерпевшего сразу будет очерчен круг подозреваемых. Эксперт, изучив останки скажет, когда произошло убийство, примерно когда наступила смерть. И будет понятно, с кем погибший был в это время, определены подозреваемые. И там уже дело техники докопаться до истины», — объяснил Игнатов.
Хроника происшествия.
Как ранее сообщили в Следственном отделе по городу Всеволожску СУ России по Ленобласти, пакеты с фрагментами тела неизвестного мужчины обнаружили в канаве, наполненной водой, между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района. Источники отмечают, что найденные части тела уже успели разложиться. Пол жертвы первоначально установили по обнаруженным мужским плавкам. Останки направлены в морг.
Следком по городу Всеволожску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).