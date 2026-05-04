Крокодил съел человека — в желудке нашли останки пропавшего

По данным полиции, 4,5-метровый крокодил весом около 500 кг был отловлен и усыплен после того, как поисковая группа заподозрила его причастность к исчезновению 59-летнего бизнесмена из Гаутенга. Мужчина пропал около недели назад, когда его автомобиль Ford Ranger смыло потоком воды на низководном мосту через реку.