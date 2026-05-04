Крокодил съел человека — в желудке нашли останки пропавшего

В ЮАР человеческие останки обнаружены внутри крокодила во время поисковой операции в реке Комати недалеко от Коматипорта в провинции Мпумаланга.

По данным полиции, 4,5-метровый крокодил весом около 500 кг был отловлен и усыплен после того, как поисковая группа заподозрила его причастность к исчезновению 59-летнего бизнесмена из Гаутенга. Мужчина пропал около недели назад, когда его автомобиль Ford Ranger смыло потоком воды на низководном мосту через реку.

Полицейский офицер был спущен с вертолёта для извлечения туши крокодила, которую затем доставили в национальный парк Крюгера. При вскрытии в кишечнике животного были найдены человеческие останки и фрагменты одежды.

Полиция проводит ДНК-экспертизу для установления личности. Официальный представитель полиции Мпумаланги полковник Мавела Масондо подтвердил, что поиски велись совместными силами SAPS, SANParks и других служб.

Дополнительных деталей о результатах экспертизы источник на момент публикации не сообщает.

