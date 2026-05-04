В селе в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за пожара

Пожар в селе Кучерово начался около 11:00 (07:00 мск) 3 мая, в настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 11,1 тыс. кв. м, полной ликвидации пожара еще нет. По предварительным данным, возгорание произошло в жилом доме на улице Комсомольской. Сильный шквалистый ветер способствовал стремительному распространению огня на соседние дома и хозяйственные постройки, расположенные на улицах Комсомольской и Корнеева. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Параллельно свою проверку проводит региональная прокуратура. По предварительной версии надзорного ведомства, причиной масштабного бедствия стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).