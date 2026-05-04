ПВО отбила ночной налёт 20 украинских дронов на Ростовскую область

Минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Над регионом уничтожили около двух десятков беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

ВСУ пытались атаковать Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский районы. Дроны были перехвачены в ходе работы систем противовоздушной обороны.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях на земле также не поступала.

Также этой ночью враг атаковал Москву. Украинский беспилотник ударил по дому на Мосфильмовской улице. В результате инцидента никто не пострадал.

