ПВО отбила ночной налёт 20 украинских дронов на Ростовскую область

ВСУ пытались атаковать Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский районы. Дроны были перехвачены в ходе работы систем противовоздушной обороны.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях на земле также не поступала.
Также этой ночью враг атаковал Москву. Украинский беспилотник ударил по дому на Мосфильмовской улице. В результате инцидента никто не пострадал.
