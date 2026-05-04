Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Источник: МВД по Республике Крым

По информации ведомства, правоохранителям поступило сообщение от 30‑летней местной жительницы о незаконном проникновении в ее квартиру и разбойном нападении.

Как выяснили оперативники, накануне 21‑летняя фигурантка оказала потерпевшей услугу, однако обещанного денежного вознаграждения не получила. Тогда она сговорилась со своими знакомыми — 26‑летним и 29‑летним жителями села Журавки, чтобы силой «взыскать» деньги.

«Днем злоумышленники незаконно проникли в квартиру потерпевшей. Хозяйки дома не было, но в гостях находился ее 39‑летний брат. Угрожая мужчине ножом, нападавшие похитили деньги, ноутбук, зарядное устройство и шесть бутылок коньяка. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Все трое были доставлены в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

