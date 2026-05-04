Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в Иркутске

IrkutskMedia, 4 мая. Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием машины скорой медицинской помощи. Предварительно, сегодня утром на перекрестке улиц Лермонтова и Мелентьева произошло столкновение автомашины Chevrolet Niva и спецтранспорта.
Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, днём 1 мая на улице Джамбула в Иркутске произошло ДТП с участием лесовоза Scania. По информации Госавтоинспекции региона, в результате происшествия никто не пострадал.