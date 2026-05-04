Житель Дзержинска стал соучастником и жертвой мошенников

59-летний мужчина, поверив «кураторам», не только отдал свои сбережения, но и помог обмануть пенсионеров в Нижнем Новгороде.

В Дзержинске полиция устанавливает обстоятельства масштабного мошенничества, жертвой которого стал 59-летний местный житель. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и пенсионного фонда, убедили мужчину в необходимости «декларирования» денег.

По указанию звонивших дзержинец в течение нескольких дней работал в качестве курьера: он объезжал адреса пожилых людей в Нижнем Новгороде и забирал у них деньги. Всю собранную сумму, включая 600 000 рублей личных накоплений, он передал неизвестному лицу.

Общий ущерб составил около 1,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: сотрудники госучреждений никогда не просят переводить деньги или участвовать в их сборе и передаче третьим лицам.

Ранее дедушка из Дзержинска отправил мошенникам более 8,5 млн рублей.