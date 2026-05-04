Выживший после дрейфа Пичугин отказался от апелляции — приговор вступает в силу

Михаил Пичугин, выживший после длительного дрейфа в Охотском море и признанный виновным в гибели двух человек, отказался обжаловать приговор суда.

По словам адвоката, осужденный не стал подавать апелляцию и оформил соответствующее заявление. Приговор был вынесен 14 апреля Октябрьским районным судом Улан-Удэ.

Пичугин признан виновным в использовании подложного документа и нарушении правил безопасности эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначено три года принудительных работ с удержанием части заработка.

Следствием установлено, что в августе 2024 года Пичугин вместе с братом и племянником отправился в плавание по Охотскому морю на надувной лодке. На обратном пути у судна вышел из строя двигатель, после чего оно более двух месяцев дрейфовало без связи.

Брат и 15-летний племянник Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

