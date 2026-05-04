В Калужской области уничтожили 11 беспилотников

КАЛУГА, 4 мая. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Калужской области за вечер 3 мая и в ночь на 4 мая. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».
«За вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожены еще 11 БПЛА над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
