В шести районах Ростовской области уничтожили около 20 беспилотников

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников над шестью районами Ростовской области: Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Каменским, Кашарским и Боковским.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало. По словам главы региона, угроза новых аток в области сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Ростове полицейские ищут тех, кто запустил фейерверк во время угрозы БПЛА.
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.